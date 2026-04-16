Cashback-Aktion rund um Michelin-Nfz-Reifen gestartet

Michelin hat eine Frühjahrsaktion rund um Nutzfahrzeugreifen gestartet. Wer im Zeitraum zwischen dem 15. April und dem 15. Juli mindestens sechs Lkw-/Bus- oder Llkw-/Van-Neureifen der Marke bei dem Reifenhändler seiner Wahl erwirbt, kann demnach eine Prämie von bis zu 15 Euro oder Beistellreifen gratis bekommen. Dazu ist im ersten Fall eine Registrierung des Kaufes samt Hochladen eines entsprechenden Beleges unter Angabe eines Ansprechpartners, von Unternehmensinformationen (Flottengröße, Steuernummer etc.) und der Bankverbindung über eine Aktionswebsite erforderlich. Dabei sind zudem noch Fragen dazu zu beantworten, wie man von der Michelin-Aktion erfahren hat und ob man auch ohne die laufende Kampagne die Reifen gekauft hätte. Als Einsendeschluss wird der 15. August genannt. Die Überweisung der Prämie soll innerhalb von acht Wochen erfolgen, während bei Nutzung des Angebotes von Gratisbeistellreifen die Abwicklung demnach über Michelin erfolgt.