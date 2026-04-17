Fondmetal: Wo italienische Leidenschaft auf Hightech-Präzision trifft

Von den legendären Formel-1-Strecken der 80er-Jahre bis hin zu den Premium-SUVs von morgen – die Geschichte von Fondmetal ist weit mehr als nur die Produktion von Aluminiumrädern. Es ist eine Chronik von Innovation, familiärer Tradition und dem unermüdlichen Streben nach technischer Perfektion.

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