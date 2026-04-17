https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Fondmetal-Produktion.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-17 08:07:002026-04-17 08:07:00Fondmetal: Wo italienische Leidenschaft auf Hightech-Präzision trifft
Fondmetal: Wo italienische Leidenschaft auf Hightech-Präzision trifft
Von den legendären Formel-1-Strecken der 80er-Jahre bis hin zu den Premium-SUVs von morgen – die Geschichte von Fondmetal ist weit mehr als nur die Produktion von Aluminiumrädern. Es ist eine Chronik von Innovation, familiärer Tradition und dem unermüdlichen Streben nach technischer Perfektion.
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