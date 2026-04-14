China-Marke braucht sich im AutoBild-Sportcars-Semislicktest nicht verstecken

Für Autofahrer, die bei Track Days besonders sportlich mit ihrem Fahrzeug unterwegs sein wollen, bieten sich Semisklicks an. Denn anders als bei reinen Slicks stellt bei ihnen die Anfahrt zum Rundkurs und die anschließende Heimreise dank Straßenzulassung kein Problem dar. Dieser auch Track-Reifen genannten Produktgattung hat AutoBild Sportscars einen weiteren seiner Reifentests gewidmet.

Antreten mussten dabei insgesamt sechs Modelle, von denen eines – die optionale Erstausrüstungsbereifung (Michelin „Pilot Sport Cup 2“) des als Testfahrzeug herangezogenen BMW M2 CS – als Referenz diente und deshalb bei der eigentlichen Wertung der Gummis in 275/35 R19 100Y an der Vorder- und 285/30 R20 99Y an der Hinterachse des Wagens außen vor blieb. Genauso wie ein reinrassiger Slick (Pirelli „Trofeo Track“), der zum Vergleich zusätzlich mitgeprüft wurde. In der Ergebnistabelle ist insofern das Abschneiden von letztlich fünf Kandidaten dokumentiert, wobei eine Marke aus China ihre Sache im wahrsten Sinne des Wortes „gut“ gemacht und den zweiten Platz eingefahren hat vor so manch bekannteren Marke.