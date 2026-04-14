Enyaq und Elroq ab Werk auf Kumho-Reifen

Kumho Tire liefert Erstausrüstungsreifen für die Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugmodelle Enyaq und Elroq der zum Volkswagen-Konzern gehörenden Marke Skoda zu dem Automobilhersteller ans Band. Demnach wird bei ihnen die bei der Reifenmesse „The Tire Cologne 2018“ erstmals gezeigte SUV-Variante des „Ecsta PS71“ genannten Profils in den zwei Größen 235/55 R19 und 255/50 R19 in der Produktion verbaut. „Unsere Lieferung von Erstausrüstungsreifen an den Automobilhersteller ist ein Beweis für unsere Qualität und technologische Kompetenz“, sagt Insoo Kim, Leiter des Bereichs Sales-OE bei Kumho Tire. „Wir werden unsere sehr gute Qualität und Technik weiterhin nutzen, um unser innovatives Produktportfolio für die Erstausstattung für weltweite Premiumautomobilhersteller zu vergrößern“, ergänzt er. Zukünftig will Kumho auf den Ausbau seines Angebotes an Erstausrüstungsreifen und den weiteren strategischen Partnerschaften mit weltweit großen Automobilherstellern setzen. Aktuelle Kooperationen und Lieferungen von EV-Reifen für Flaggschiffmodelle führender Fahrzeuge beweisen aus Sicht des Reifenherstellers seine „innovative Technologie und Qualität“.