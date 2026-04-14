https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/RONAL-R72-JBFC-web.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-14 12:11:172026-04-14 12:11:17Ronal R72: Kraftvolles Design trifft auf optimierte Aerodynamik
Ronal R72: Kraftvolles Design trifft auf optimierte Aerodynamik
Bereits auf der Essen Motor Show hatte die Ronal Group ihr neues Fünfspeichenrad R72 präsentiert. Damals noch mit Aeroring mit Wabenstruktur. Jetzt kommt das Rad in das Aftermarket-Portfolio. Allerdings mit einem vollständig integrierten Aeroring mit rillenartiger Struktur.
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