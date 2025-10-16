Aller guten Dinge … – gleich drei neue Metzeler-Motorradreifen

Zu der vom 4. bis zum 9. November in Mailand/Italien stattfindenden Motorradmesse EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo, Accessori) will Metzeler gleich drei neue Reifen mitbringen: die beiden Supersportprofile „Sportec 01“ und „Sportec 01 RS“ sowie den Enduroreifen „Karoo 4 Street“ für einen gemischten Einsatz auf der Straße und im leichten Gelände. Sie sind Teil des 2026er-Produktportfolios der zu Pirelli gehörenden Motorradreifenmarke. Sie sollen in den ersten Monaten des kommenden Jahres in den Handel kommen, wobei der genaue Zeitpunkt der Markteinführung der einzelnen Varianten und Dimensionen schrittweise erfolge und von der jeweiligen Region abhänge, heißt es.

