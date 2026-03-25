Relativ wenige „Primacy 5 Energy“ von Michelins Rückruf betroffen

Im Zusammenhang mit dem Rückruf von Pkw-Reifen des Typs „Primacy 5 Energy“ in der Dimension 205/60 R16 92H, die in der dritten und vierten Kalenderwoche dieses Jahres produziert wurden, liegt der NEUE REIFENZEITUNG nun ein Statement der Michelin-Gruppe vor, was diese „freiwillige Marktaktion“ betrifft. Demnach sind davon nur gut 250 Reifen betroffen, die in acht Ländern der Europäischen Union verkauft wurden. Davon seien lediglich vier in den DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz) gelangt und nach Deutschland kein einziger. „Die Qualitätskontrollsysteme von Michelin haben festgestellt, dass einige der im oben genannten Zeitraum hergestellten Reifen im Laufe der Zeit langsam Druck verlieren können“, wie es zum Grund für den Rückruf bzw. die Marktaktion heißt, die als „proaktive und vorbeugende Maßnahme“ beschrieben wird. Zumal laut dem Reifenhersteller bislang keine ungewöhnlichen Druckverluste bei diesem Produkt gemeldet wurden. „Es besteht jedoch das Risiko eines langsamen Reifendruckverlustes, was die Sicherheit beeinträchtigen könnte“, betont Michelin, dass Produktsicherheit für die Gruppe höchste Priorität habe. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge alle betroffenen Händler informiert und aufgefordert, ihren Kunden einen „Primacy 5 Energy“ in der Dimension 205/60 R16 92H als Ersatz anzubieten.