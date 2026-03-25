Keine Hoffnung auf Rettung: Das Aus für Reifen Steffny in Koppl

Reifen Steffny hat am Montag am Landgericht Salzburg einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Das Unternehmen aus dem österreichischen Koppl kämpft mit finanziellen Problemen. Die Zahlen, die im Zuge der Insolvenzeröffnung bekannt wurden, verdeutlichen die Schieflage des Betriebs. Die Passiva belaufen sich auf rund 808.000 Euro.

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