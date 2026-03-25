Stadt Fulda kauft ehemaligen Goodyear-Produktionsstandort

Die Stadt Fulda hat ihr Vorkaufsrecht gezogen und wird das ehemalige Goodyear-Werksgelände kaufen. Wie dazu lokale Medien berichten, rechne die Stadt mit Kosten in Höhe von etwa 16,2 Millionen Euro für den Erwerb des rund 16,2 Hektar (!) großen Grundstücks südöstlich der Innenstadt gelegen. Das ursprünglich als Erwerber genannte Unternehmen W&L Logistics aus Frankfurt, das Informationen der Fuldaer Zeitung zufolge auf dem Werksgelände einen Umschlagsplatz für Leasingfahrzeuge plante, habe die Stadt mit seinem Konzept offenbar nicht überzeugen können, heißt es dort. Die Stadt Fulda forciere nun den „langfristigen Erhalt und die Weiterentwicklung der Gewerbefläche“ auf dem ehemaligen Goodyear-Areal in seiner Funktion als Arbeits- und Produktionsstandort, so die Zeitung. Laut Goodyear werde der Rückbau der Produktionsanlagen in Fulda und die nachfolgenden Reinigungsarbeiten Ende April abgeschlossen sein. Im vergangenen September hatte Goodyear in seinem Werk in Fulda seinen letzten Reifen hergestellt.