Rückruf von Michelins neuem „Primacy 5 Energy“

Hat Michelin seinem Pkw-Sommerreifen „Primacy 5“ gerade erst eine zusätzliche neue Variante namens „Primacy 5 Energy“ zur Seite gestellt, da gibt es für letzteres Profil bereits einen Rückruf. Betroffen davon sind dabei jedoch einzig Reifen der Größe 205/60 R16 92H, sofern sie zwischen dem 19. und dem 30. Januar bzw. in der dritten oder vierten Kalenderwoche dieses Jahres gefertigt wurden, sodass dementsprechend ihre DOT-Nummer auf „0326“ oder „0426“ endet. Die Dicke des für die Luftdichtheit verantwortlichen Innerliners soll bei ihnen unzureichend sein, was zu einem langsamen Druckverlust führen, die Stabilität eines mit den fraglichen Reifen ausgerüsteten Fahrzeuges beeinträchtigen und resultierend daraus ein Verletzungsrisiko darstellen könne, wie dazu das von der EU-Kommission betriebene Safety-Gate-Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich schreibt. In der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) ist dazu bislang allerdings noch kein Eintrag zu finden.