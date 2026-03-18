https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/AvD-Reifentestteam.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-03-18 08:48:382026-03-18 09:16:38„Win-win-Situation“ – AvD und Netzwelt kooperieren bei Reifentests
„Win-win-Situation“ – AvD und Netzwelt kooperieren bei Reifentests
Setzten der Automobilclub von Deutschland (AvD) und die Netzwelt GmbH bei ihren jüngsten Tests von Sommerreifen der Dimension 215/55 R17 respektive der Größe 205/55 R16 schon auf denselben technischen Dienstleister Tempotire von Ex-AutoBild-Reifentester Henning Klipp, haben beide Seiten nunmehr auch eine Kooperation bei entsprechenden Produktvergleichen vereinbart. Damit wolle man mehr Reichweite und Sichtbarkeit generieren für verlässliche Reifeninformationen, heißt es zur Begründung für die als „Win-win-Situation“ bezeichnete Partnerschaft.
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