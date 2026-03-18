TMD Friction baut Solar-Kapazitäten massiv aus

TMD Friction hat zwei neue Solaranlagen an seinen Produktionsstandorten im britischen Hartlepool und im rumänischen Caransebes in Betrieb genommen. Mit den Installationen baut der Hersteller von Bremsbelagslösungen seine Nutzung erneuerbarer Energien weiter aus und setzt damit eigenen Worten zufolge „einen weiteren Meilenstein seiner Nachhaltigkeits-Roadmap 2040 um, die das ehrgeizige Ziel setzt, alle Standorte bis 2030 zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie zu versorgen“. Die beiden Anlagen werden zusammen jährlich 620 Tonnen CO₂-Emissionen einsparen. Sie ergänzen bestehende Initiativen des Unternehmens im Bereich erneuerbare Energien, darunter 1.101 Solarmodule im Werk Valencia sowie eine langfristige Partnerschaft mit dem Energieversorger Iberdrola zur Versorgung der deutschen Standorte mit Ökostrom.