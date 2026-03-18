Aumovio: Profitabilitätssprung erkauft durch harten Sparkurs und Stellenabbau

Trotz eines schwierigen Marktumfelds und sinkender Erlöse hat das Unternehmen im vergangenen Jahr die Kurve bei der Profitabilität bekommen. Wie es jetzt mitteilte, kletterte das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) im Jahr 2025 um beachtliche 45,4 Prozent auf 717 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich damit von 2,5 auf 3,9 Prozent und erreichte das obere Ende der eigenen Prognose.

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