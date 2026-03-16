Galaxy startet „100+-Jahre“-Kampagne und kündigt Eintritt ins UTV/ATV-Segment an

Galaxy, eine Marke für Bau-, Erdbewegungs- und Materialtransportreifen, feierte mit dem Start der 100+-Jahre-Kampagne ihr über hundertjähriges Bestehen. Die Kampagne soll die bewährte Leistung der Marke im Laufe der Jahre unterstreichen. Auch ist für 2026 der Einstieg der Marke in UTV/ATV-Segment anvisiert. Angelo Noronha, CEO, Yokohama-ATG: „Es ist ein Moment des immensen Stolzes für uns…

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