https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Ultra-Wheels-Screenshot-Webseite.png 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-16 12:14:182026-03-16 12:22:32Norman Bartnick jetzt Verkaufsleiter bei HNN Performance – Sohn Noel ist Geschäftsführer
Norman Bartnick jetzt Verkaufsleiter bei HNN Performance – Sohn Noel ist Geschäftsführer
Norman Bartnick ist kein Unbekannter der Felgenbranche. Immer wieder taucht sein Name in Zusammenhang mit Rädern auf. Zuletzt auch bei der Insolvenz von NB Performance im Jahr 2024. Jetzt ist er Verkaufsleiter bei der HNN Performance. Das im Jahr 2025 gegründete Unternehmen vertreibt ab sofort die Marken Artform Wheels und Ultra Wheels.
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