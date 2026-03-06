Kumho Tire fährt seine Gwangju-Reifenfabrik nach Großbrand wieder hoch

Lokalen Medienberichten zufolge produziert das Kumho-Werk im südkoreanischen Gwangju bereits wieder 10.000 Reifen täglich. Damit kommt der Hersteller ganz augenscheinlich mit dem Hochfahren seines im vergangenen Mai bei einem Feuer schwer beschädigten Werkes deutlich voran, nachdem vor Ort erst Mitte November die Produktion wieder begonnen hatte. Damit sei man nun Ende Februar „zum Regelbetrieb zurückgekehrt“, wird der Hersteller zitiert. Nach dem Feuer konnte Kumho vor Ort gut sechs Monate keinen einzigen Reifen produzieren; vor dem Feuer lag die Kapazität in Gwangju bei 30.000 Reifen täglich bzw. zwölf Millionen Reifen jährlich.