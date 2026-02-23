https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/FayEye.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-23 11:22:332026-02-23 11:22:33Strategische Partnerschaft von Autodoc und FarEye
Strategische Partnerschaft von Autodoc und FarEye
Der in Berlin ansässige Onlineteilehändler Autodoc hat eine strategische Partnerschaft mit FarEye geschlossen – einem Anbieter, der auf die Zustellung auf der „letzten Meile“ spezialisiert ist. Von der Zusammenarbeit bzw. der Nutzung der KI-gestützten Plattform des neuen Partners versprechen sich die Hauptstädter eine Verbesserung der Lieferzuverlässigkeit, Transparenz und des Kundenerlebnisses.
