Strategische Partnerschaft von Autodoc und FarEye

Der in Berlin ansässige Onlineteilehändler Autodoc hat eine strategische Partnerschaft mit FarEye geschlossen – einem Anbieter, der auf die Zustellung auf der „letzten Meile“ spezialisiert ist. Von der Zusammenarbeit bzw. der Nutzung der KI-gestützten Plattform des neuen Partners versprechen sich die Hauptstädter eine Verbesserung der Lieferzuverlässigkeit, Transparenz und des Kundenerlebnisses.

