„Mehrwert für den Handel“ durch Bridgestones Prämien-/Garantieaktionen

Auch in diesem Jahr setzt Bridgestone wieder auf zwei etablierte Aktionen, mittels denen einerseits der Handel gezielt beim Abverkauf von Reifen der Marke unterstützt sowie andererseits Endkunden ein Mehrwert geboten werden soll. Gemeint damit sind zum einen die Prämienaktion „Drive our Best“ sowie zum anderen die kostenfreie Reifengarantie „Tyre Protect“. Beide Maßnahmen liefern dem Reifenhersteller zufolge „im Verkaufsgespräch überzeugende Argumente, ohne zusätzliche Komplexität im Tagesgeschäft zu verursachen“. Aus Bridgestone-Sicht liegt der Vorteil für den Reifenhandel und Werkstätten in der klaren Argumentation: „Drive our Best“ liefere einen unmittelbaren Kaufanreiz, während „Tyre Protect“ zusätzliche Sicherheit biete.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen