„Mehrwert für den Handel“ durch Bridgestones Prämien-/Garantieaktionen

Käufer von Pkw-, SUV/4x4- und Transporterreifen der Marke Bridgestone können im Rahmen der „Drive-our-Best“-Aktion des Herstellers je nach Menge und Dimension einen Wertgutschein diverser Partner in Höhe von zehn, 20 oder 40 Euro ergattern (Bild: Bridgestone)

Auch in diesem Jahr setzt Bridgestone wieder auf zwei etablierte Aktionen, mittels denen einerseits der Handel gezielt beim Abverkauf von Reifen der Marke unterstützt sowie andererseits Endkunden ein Mehrwert geboten werden soll. Gemeint damit sind zum einen die Prämienaktion „Drive our Best“ sowie zum anderen die kostenfreie Reifengarantie „Tyre Protect“. Beide Maßnahmen liefern dem Reifenhersteller zufolge „im Verkaufsgespräch überzeugende Argumente, ohne zusätzliche Komplexität im Tagesgeschäft zu verursachen“. Aus Bridgestone-Sicht liegt der Vorteil für den Reifenhandel und Werkstätten in der klaren Argumentation: „Drive our Best“ liefere einen unmittelbaren Kaufanreiz, während „Tyre Protect“ zusätzliche Sicherheit biete.

