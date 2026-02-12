https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Mueller-Hildegard.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-12 12:04:532026-02-12 12:04:53Autostandort Deutschland: Investitions- und Arbeitsplatzabwanderung
Autostandort Deutschland: Investitions- und Arbeitsplatzabwanderung
Im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) kein allzu rosiges Bild mit Blick auf den Standort Deutschland gezeichnet. „Nach Investitionen wandern nun leider auch Arbeitsplätze ab“, wie in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer Mitte Januar durchgeführten VDA-Umfrage zusammengefasst haben, an der sich gut 120 Branchenunternehmen beteiligt haben sollen.
