Vergölst und Pneuhage gehen im Flottenmanagement künftig getrennte Wege

Nach rund 17 Jahren der Zusammenarbeit im Flottenmanagement gehen Vergölst und Pneuhage künftig getrennte Wege. Wie es dazu in einer Mitteilung aus Hannover vom Sitz der Continental-Handelstochter heißt, werde Pneuhage das FleetPartner-Netzwerk verlassen. Vergölst als Gründer des Netzwerks wolle aber mit seinen weiteren Netzwerkpartnern und -werkstätten die Flottenservicemarke „weiterführen und für die Zukunft stärken“.

