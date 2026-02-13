https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Gruene-Woche-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-13 11:17:142026-02-13 11:17:43Reifen(-recycling) bei der Grünen Woche ein Thema
Reifen(-recycling) bei der Grünen Woche ein Thema
Zu ihrem 100-jährige Bestehen auf dem Berliner Messegelände hat die Grüne Woche Mitte Januar 350.000 Besucher angelockt. Rund 1.600 Aussteller aus über 50 Ländern sollen vor Ort ihre Angebote präsentiert haben. Während die meisten dabei an Essen angefangen bei traditionellen Spezialitäten bis hin zu Produktideen in Sachen vegetarische/veganer Ernährung denken, spielte bei der Veranstaltung auch das Thema Reifen eine Rolle. Zumal die Initiative New Life dort für deren Recycling bzw. die Kreislaufwirtschaft die Trommel rührte. Präsentiert wurden insofern die ökologischen Vorteile, Chancen und Möglichkeiten der mechanischen Reifenverwertung zu Sekundärrohstoffen und Produkten aus Gummigranulat.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!