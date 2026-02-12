Autoteilehandel insgesamt 2025 gewachsen

Soll sich einer Studie zufolge das Onlineteilegeschäft mit dem Verbraucher rückläufig entwickelt haben im vergangenen Jahr in Deutschland, bilanziert der Gesamtverband Autoteilehandel e.V. (GVA) für den Markt insgesamt allerdings ein nominelles Wachstum um 3,6 Prozent, was den freien Autoteilehandel hierzulande betrifft. Angesichts eines 2025 lediglich 0,2-prozentigen Wachstums der deutschen Wirtschaft spiegele sich darin die Widerstandsfähigkeit des freien Teilemarktes wider, heißt es in diesem Zusammenhang. Wobei laut dem GVA bei einer Befragung mehr als 70 Prozent der Verbandsmitglieder – 75 Prozent beim Handel und knapp 70 Prozent bei der Industrie – für das abgelaufene Jahr von gestiegenen Umsätzen berichtet haben sowie von einer bei rund 90 Prozent liegenden Werkstattauslastung. „Der freie Teilemarkt zeigt sich weiter robust. Die Millionen Autofahrer vertrauen der Qualität unserer Mitglieder. Wir halten Deutschland mobil“, so GVA-Präsident Thomas Vollmar. Und selbst wenn bei besagter Umfrage ein Drittel der GVA-Mitglieder das gesamtwirtschaftliche Klima Deutschlands 2025 „schlecht“ bewerte sowie über 60 Prozent „mittel“, ein sehr geringer Teil als „gut“ und auch die Prognose für 2026 nur leicht besser ausgefallen sei, blickten sie dennoch zuversichtlich auf 2026 bzw. würden rund 83 Prozent von ihnen von steigenden Umsätzen im laufenden Jahr ausgehen.