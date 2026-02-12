https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Bei-den-Prometeon-Produkttrainings-die-2026-weiterhin-im-Stadion-des-SV-Darmstadt-98-stattfinden-sollen-geht-es-um-den-fachlichen-aber-auch-um-den-persoenlichen-Austausch-und-damit-um-Kundenbindung.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-12 11:32:592026-02-12 11:32:59Prometeon setzt seine Produkttrainings im Darmstadt-Stadion fort
Prometeon setzt seine Produkttrainings im Darmstadt-Stadion fort
Prometeon Tyre Deutschland will auch im neuen Jahr seine Produkttrainings anbieten. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe es im vergangenen Jahr „eine starke Resonanz“ auf die Trainings gegeben. Folglich wolle man auch am Veranstaltungsort festhalten: dem Stadion des SV Darmstadt 98. Mit dem Fußballklub verbinde den Hersteller eine aktive Business-Partnerschaft, deren Ziel es sei, „die regionale Präsenz zu stärken und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, das Austausch, Dialog und Markenidentität fördert“.
