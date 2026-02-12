Prometeon setzt seine Produkttrainings im Darmstadt-Stadion fort

,
Bei den Prometeon-Produkttrainings, die 2026 weiterhin im Stadion des SV Darmstadt 98 stattfinden sollen, geht es um den fachlichen, aber auch um den persönlichen Austausch und damit um Kundenbindung (Bild: Prometeon Tyre Deutschland)

Prometeon Tyre Deutschland will auch im neuen Jahr seine Produkttrainings anbieten. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe es im vergangenen Jahr „eine starke Resonanz“ auf die Trainings gegeben. Folglich wolle man auch am Veranstaltungsort festhalten: dem Stadion des SV Darmstadt 98. Mit dem Fußballklub verbinde den Hersteller eine aktive Business-Partnerschaft, deren Ziel es sei, „die regionale Präsenz zu stärken und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, das Austausch, Dialog und Markenidentität fördert“.

