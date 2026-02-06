Zusätzlicher Umbau bei Euromaster

Abgesehen von dem angestoßenen Restrukturierungsprozess samt möglicher Schließung von Euromaster-Filialen und Arbeitsplatzabbau sowie dem Geschäftsführerwechsel zum 1. März gibt es noch von weiteren Veränderungen bei der zu Michelin zählenden Handelskette zu berichten. Denn das Unternehmen hat auch die Zuständigkeiten im Bereich Sales und Key-Account-Management neu sortiert. Im Zuge dessen leitet Carsten Fischer schon seit Januar den gesamten Verkaufsbereich bei Euromaster, während Marco Gälweiler die neu geschaffene Position des Bereichsleiters Key-Account-Management übernimmt und mit seinem Team insofern das Großkundengeschäft in den Bereichen Flotte, Leasing, Rental und Lkw verantwortet.

