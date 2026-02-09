Autec: Nimah-Rad jetzt auch in 22 Zoll verfügbar

Das Raddesign Nimah von Autec ist ab sofort neben den Dimensionen 18 bis 21 Zoll auch in der Größe 9,0×22 Zoll lieferbar. Die 22-Zoll-Ausführung wird in der Farbe Schwarz angeboten und erweitert das Programm gezielt im großdimensionierten SUV-Segment. Mit einer Radlast von bis zu 1.050 Kilogramm eignet sich Nimah für ein breites Anwendungsspektrum – von kompakten Crossover-Fahrzeugen bis hin zu leistungsstarken SUVs und Geländewagen.

