Schwacher Jahresstart bei den Kfz-Neuzulassungen in Deutschland

Im deutschen Markt liegen die Kfz-Neuzulassungszahlen zu Jahresbeginn um einiges hinter denen zum selben Zeitpunkt des Vorjahres zurück. Alles in allem gut 225.900 Fahrzeuge, die laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) im ersten Monat des noch jungen Jahres neu auf die Straßen hierzulande gekommen sind, entsprechen einem sechseinhalbprozentigen Minus im Vergleich zum Januar 2025. Daran können auch die mit fast 68 Prozent bzw. sogar gut 76 Prozent deutlich ausgefallenen Zuwächse auf ziemlich genau zwischen 5.600 und 5.700 Krafträder bzw. knapp 700 Busse nicht viel ändern, zumal der Anteil dieser Segmente am Markt insgesamt vergleichsweise klein ist. Im volumenmäßig stärksten Segment der Pkw schlägt demgegenüber ein leicht über dem Gesamtdurchschnitt liegendes Minus zu Buche auf annähernd 194.000 Neuwagen, während der Rückgang bei den Lkw mit über 21 Prozent auf gut 18.700 Einheiten sehr viel größer ausgefallen ist. Bei den Zugmaschinen steht angesichts fast 5.400 von ihnen ein kleines Plus von knapp vier Prozent unterm Strich, während sich die Zulassungen von Sattelzugmaschinen unter ihnen mit gut 2.500 im Januar in etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahresmonat präsentieren. Für Kfz-Anhänger berichtet das KBA darüber hinaus noch einen fast 14-prozentigen Neuzulassungsrückgang auf zu Jahresbeginn rund 14.000 Stück.