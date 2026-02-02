Spatenstich für Neubau von Reifen Gabel in Köln

Die Kölner Reifen Gabel GmbH investiert in den Neubau eines modernen Reifenfachhandelsbetriebes. Eigenen Worten zufolge stößt das Unternehmen nach dem Ausbau seiner Serviceleistungen am bisherigen Standort Clevischer Ring 142 an räumliche Grenzen. Die wachsenden Anforderungen an Werkstatt- und Lagerkapazitäten könnten dort nicht mehr erfüllt werden, heißt es mit Blick auf das Neubauprojekt an der Romaneystraße 3 in Köln-Mülheim. Auf einem rund 2.800 Quadratmeter großen Grundstück soll ein maßgeschneiderter Werkstattneubau mit einer Gesamtfläche von ca. 970 Quadratmetern entstehen, wobei rund 200 Quadratmeter für Verwaltungs-, Sozial- und Schulungsräume vorgesehen sind. Ende Januar erfolgte der erste Spatenstich – Fertigstellung und Eröffnung des neuen Standortes sind für den September geplant.



Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen