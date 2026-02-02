Spatenstich für Neubau von Reifen Gabel in Köln

, ,
Ende Januar erfolge der erste Spatenstich für den Neubau (von links): Projektentwickler/Vertriebler Pascal Gewing und Bauleiter Martin Oberholz – beide von der Borgers GmbH – mit Sascha Maschinski, Projektmanager KölnBusiness-Wirtschaftsförderung, sowie Premio-Leiter Michael Bausch und Reifen-Gabel-Geschäftsführer bzw. -Inhaber/-Geschäftsführer Frank Vogt respektive Thorsten Berg samt Sohn Tom Berg, WM-Verkaufshausleiter Sebastian Da Cunha Machado, Frank Titz – General Manager Replacement Sales Consumer für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei der Goodyear Germany GmbH – und Wolfgang Pfeil, Senior Business Consultant Premio bei GRS (Bild: Premio Reifen Gabel GmbH)

Die Kölner Reifen Gabel GmbH investiert in den Neubau eines modernen Reifenfachhandelsbetriebes. Eigenen Worten zufolge stößt das Unternehmen nach dem Ausbau seiner Serviceleistungen am bisherigen Standort Clevischer Ring 142 an räumliche Grenzen. Die wachsenden Anforderungen an Werkstatt- und Lagerkapazitäten könnten dort nicht mehr erfüllt werden, heißt es mit Blick auf das Neubauprojekt an der Romaneystraße 3 in Köln-Mülheim. Auf einem rund 2.800 Quadratmeter großen Grundstück soll ein maßgeschneiderter Werkstattneubau mit einer Gesamtfläche von ca. 970 Quadratmetern entstehen, wobei rund 200 Quadratmeter für Verwaltungs-, Sozial- und Schulungsräume vorgesehen sind. Ende Januar erfolgte der erste Spatenstich – Fertigstellung und Eröffnung des neuen Standortes sind für den September geplant.

Auf einem rund 2.800 Quadratmeter großen Grundstück an der Romaneystraße 3 in Köln-Mülheim errichtet die an das Premio-Konzept angeschlossene Reifen Gabel GmbH einen Werkstattneubau mit einer Gesamtfläche von ca. 970 Quadratmetern, wobei Fertigstellung und Eröffnung des neuen Standortes für den September geplant sind (Bild: Borgers GmbH)

Auf einem rund 2.800 Quadratmeter großen Grundstück an der Romaneystraße 3 in Köln-Mülheim errichtet die an das Premio-Konzept angeschlossene Reifen Gabel GmbH einen Werkstattneubau mit einer Gesamtfläche von ca. 970 Quadratmetern, wobei Fertigstellung und Eröffnung des neuen Standortes für den September geplant sind (Bild: Borgers GmbH)

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/1 Kommentar/von
1 Antwort
  1. Nachfrager says:

    Wofür hat man denn in dem kleinen Sandspielkasten eigentlich die Helme auf? Man stelle sich vor, die Erleuchtung kommt von oben. Ansonsten gilt: Was gibts Amüsanteres als ein gestelltes Photo.

    Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert