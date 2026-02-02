Kfzteile24 will B2B-Geschäft unter Businessplus auch 2026 weiter forcieren

Nach gut drei Jahren zieht der Onlineanbieter Kfzteile24 ein positives Fazit seines neuen B2B-Kundengeschäfts unter der Bezeichnung Businessplus und will dies auch im neuen Jahr weiter forcieren (Bild: Kfzteile24)

Seit gut drei Jahren forciert der Onlineanbieter Kfzteile24 sein Geschäft mit Gewerbekunden im Automotive Aftermarket. Das Ende 2022 unter der Bezeichnung Businessplus gestartete B2B-Angebot des in Berlin ansässigen Unternehmens habe sich seither sehr gut entwickelt und gehöre „zu den größten Wachstumstreibern“, wie es dazu in einer Mitteilung von Kfzteile24 heißt. Danach sei das Gewerbekundengeschäft allein im vergangenen Jahr – wohlgemerkt: bereits Jahr drei seines Bestehens – noch einmal um 50 Prozent angewachsen.

