Nummer drei von Pirellis „Scorpion“ für SUVs vorgestellt

Pirelli stellt die dritte Generation seines „Scorpion“ genannten Sommerreifens für Sport Utility Vehicles (SUVs) vor. Als Weiterentwicklung seines Vorgängers soll das Modell „Scorpion S3“ – der Namenszusatz „S3“ findet sich ähnlich wie bei anderen Produktfamilien des Herstellers nur in äußerst kleiner Form auf der Seitenwand des Reifens wieder – Sicherheit, Fahrkomfort und eine gleichbleibend hohe Leistung bieten. Und das sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen, wie der Anbieter betont und in diesem Zusammenhang auf die Ergebnisse eines ihm beauftragten TÜV-Süd-Tests verweist. Dabei musste sich der neue Reifen in der Dimension 235/55 R19 montiert an einem Audi Q5 und Audi Q7 einem Vergleich mit Bridgestones „Turanza 6“, Continentals „PremiumContact 7“, Goodyears „EfficientGrip 2 SUV“ und Michelins „Primacy 5“ stellen in den fünf Disziplinen Längsaquaplaning, Nasshandling, Nass- und Trockenbremsen sowie Rollwiderstand.

