Reifen Stiebling ermöglicht 42.520-Euro-Spende – Unternehmerische Verantwortung

Bereits zum zweiten Mal hat sich Reifen Stiebling als Sponsor für ein Benefizkonzert der Charity-Aktion „Wir sind palliativ“ stark gemacht. Gemeinsam mit drei weiteren mittelständischen Familienunternehmen aus Herne hatte der lokale Reifenfachhändler und Filialist sämtliche Konzertkosten übernommen, sodass die Einnahmen aus dem Ticketverkauf sowie spontane Spenden der Konzertbesucher in Höhe von 42.520 Euro komplett an den Förderverein der Palliativstation im Evangelischen Krankenhaus Herne und den Ambulanten Hospizdienst übergeben werden konnten. Für Reifen Stiebling sei dieses Engagement „ein Zeichen für unternehmerische Verantwortung“. Seniorchef Christian Stiebling: „Wir engagieren uns dort, wo wir wissen, dass jeder Euro in vollem Umfang da ankommt, wo er konkret gebraucht wird. Der Konzerterlös hilft dabei, Menschen am Ende ihres Lebens und ihren Angehörigen Würde, Zeit und Zuwendung zu geben.“ Initiator des Benefizkonzertes ist der langjährigen FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer, der in Herne lebt.