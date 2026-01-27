Europaexpansion der TyreSystem-Plattform in Planung

Im Sommer vergangenen Jahres ist Benjamin Schembera zur RSU GmbH gestoßen, um bei dem Unternehmen, das auch hinter der Onlinegroßhandelsplattform TyreSystem steht, die Leitung der Pkw-Reifensparte zu übernehmen. Galt es unter anderem für ihn zunächst, das aus 30 Personen bestehende Team kennenzulernen, hat er die Monate seit seiner Einstellung demnach aber auch damit verbracht, die Grundlage für weiteres Wachstum zu legen: Nicht nur für die von ihm geleitetet Sparte, sondern auch für TyreSystem und RSU im Allgemeinen. Zumal das Unternehmen diesbezüglich bereits konkretere Vorstellungen hat: Ist RSU in Österreich bereits am Start, soll Ende Januar dort dann auch TyreSystem folgen und sei – heißt es weiter – die Anbindung weiterer europäischer Länder bereits in Planung. Vor diesem Hintergrund hat sich Schembera für das neue Jahr Dinge wie strategisches/projektorientiertes Arbeiten sowie eine gute Zusammenarbeit mit Kunden, TyreSystem-Partnern und Lieferanten auf die Fahne geschrieben. Da ihm bei alldem persönliche Beziehungen wichtig sind, freut er sich auch schon auf viele Gespräche bei den TyreSystem-PartnerDays Anfang Februar am Nürburgring, die wie bei ihrer Premiere im Herbst 2024 wieder entsprechende Networking-Möglichkeiten bieten werden.