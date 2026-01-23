YouGov sieht Hankook bei Reifen-Preis/Leistung vorn

Mit einer Auswertung von Preis und Leistung von Reifenmarken steht die NEUE REIFENZEITUNG nicht allein da. Gemeinsam mit dem Handelsblatt hat auch YouGov die Gewinner seines Preis-Leistungs-Rankings 2026 ermittelt auf Basis von mehr als 900.000 Onlineinterviews, die das auf Datenanalysen spezialisierte Unternehmen im Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025 im Rahmen seines sogenannten BrandIndex repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren durchgeführt hat. Und selbst wenn dabei nicht konkret Reifen im Vordergrund standen, so kann sich mit Blick genau darauf dennoch eine Marke – dieselbe wie im Vorjahr – als Sieger fühlen.

