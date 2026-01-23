https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Auch-die-internationale-Point-S-Organisation-blickt-auf-ein-Jahr-grossen-organisatorischen-Wachstums-zurueck.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-23 10:45:452026-01-23 10:45:45Point S wächst auch international stark – Ein neuer Standort pro Tag
Point S wächst auch international stark – Ein neuer Standort pro Tag
Dass sich die deutsche Point-S-Organisation augenscheinlich erfolgreich entwickelt, erläuterte kürzlich Geschäftsführer Alfred Wolff in einem Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG, über das wir hier in unserer Dezember-Ausgabe berichtet haben. Im Rahmen seiner jährlichen Pressekonferenz stellte Christophe Rollet, Directeur Général von Point S France, diesem Blick auf die hiesige Organisation nun zusätzliche Informationen über die internationale Point S Group an die Seite, die von den beiden Landesorganisationen Frankreich und Deutschland betrieben wird.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!