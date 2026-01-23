Point S wächst auch international stark – Ein neuer Standort pro Tag

Dass sich die deutsche Point-S-Organisation augenscheinlich erfolgreich entwickelt, erläuterte kürzlich Geschäftsführer Alfred Wolff in einem Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG, über das wir hier in unserer Dezember-Ausgabe berichtet haben. Im Rahmen seiner jährlichen Pressekonferenz stellte Christophe Rollet, Directeur Général von Point S France, diesem Blick auf die hiesige Organisation nun zusätzliche Informationen über die internationale Point S Group an die Seite, die von den beiden Landesorganisationen Frankreich und Deutschland betrieben wird.

