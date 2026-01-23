30 Jahre Leidenschaft: Manthey feiert Jubiläum und blickt in die Zukunft

2026 steht für Manthey im Zeichen des 30-jährigen Firmenjubiläums. 1996 von Olaf Manthey als kleines Rennteam unter dem Namen „Manthey Racing“ gegründet und 2013 im Zuge der Fusion mit Raeder-Motorsport und der Mehrheitsbeteiligung von Porsche von den Brüdern Nicolas und Martin Raeder übernommen, hat sich das Unternehmen zu einer Größe im Motorsport und der Automobilbranche entwickelt. Heute vereint Manthey mit rund 350 Mitarbeitenden in vier Geschäftsbereichen – Racing, Road Cars, Experience und Race Cars – sowie den Marken „Raeder Motorsport“ und „Equipment for Rennsport“ seine langjährige Erfahrung und vielseitige Expertise.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen