Von Goodyear unterstütztes Team gewinnt Lkw-Wertung bei der Dakar

In der Lkw-Wertung der am vergangenen Samstag zu Ende gegangenen Rallye Dakar in Saudi-Arabien ist erstmals ein litauischer Fahrer ganz nach vorne gefahren: Vaidotas Zala und seine beiden Kollegen Paulo Fiuza (Portugal) und Max van Grol (Niederlande) vom durch Goodyear unterstützten Nørdis Team De Roy FTP sind am Ende mit einem gut 20-minütigen Vorsprung von den Rennställen Instatrade Loprais Team De Roy FPT und Eurol Rallysport ins Ziel gekommen. Vorjahressieger Martin Macik mit seinen wie er aus der Tschechischen Republik stammenden Fahrerkollegen Frantisek Tomasek und David Svanja vom durch die Prometeon Tyre Group unterstützten Team MM Technology musste diesmal mit dem vierten Platz vorliebnehmen bei gut viereinhalb Stunden Rückstand auf den Sieger.

