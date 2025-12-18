Goodyear und De Rooy nehmen sich erneut den Dakar-Sieg vor

Goodyear und das Rallyeteam De Rooy sind bereits seit über einem Jahrzehnt Partner. Nun wollen beide auch die kommende Rally Dakar wieder gemeinsam bestreiten und idealerweise auch erneut – wie zuletzt 2023 – gewinnen. Die kommende Ausgabe der Wüstenrallye findet vom 3. bis 17. Januar auf einer 8.000 Kilometer langen Ringstrecke in Saudi-Arabien statt und bietet dabei „eine der härtesten Motorsportumgebungen der Welt“, wie dazu Hersteller Goodyear unterstreicht, der seinem Partnerteam dazu Reifen vom Typ Goodyear Offroad in 375/90 R22,5 liefert, „die für Traktion, Robustheit und Hitzebeständigkeit bei der Fahrt über Dünen, felsige Oberflächen und schnelle Übergänge entwickelt wurden“. Unterstützt werde die Reifenperformance dabei außerdem durch das Goodyear-eigene und prädikativ arbeitende Reifendruckkontrollsystem.

