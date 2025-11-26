Martin Macík Jr. und Prometeon verlängern ihre Dakar-Partnerschaft

„Die außergewöhnlichen Ergebnisse des letzten Jahres haben uns bestärkt, unser Engagement im Truck-Rennsport zu verstärken“, sagt Gaetano Trezza, Leiter Marketing und Kommunikation bei der Prometeon Tyre Group (Bilder: NRZ/Christian Marx)

Die Prometeon Tyre Group – italienischer Hersteller von Nutzfahrzeug-, Landwirtschafts- und OTR-Reifen – hat ihre Partnerschaft mit Rallyechampion Martin Macík Jr. für den Zeitraum 2026 bis 2028 verlängert. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit beider Seiten wird dabei als „Konsequenz des Sieges des tschechischen Fahrers bei der Rallye Dakar 2025 in der Lkw-Kategorie mit Prometeon-‚S02-Rally‘-Reifen“ beschrieben.

