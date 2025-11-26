https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Trezza-Gaetano.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-11-26 09:45:472025-11-26 09:45:47Martin Macík Jr. und Prometeon verlängern ihre Dakar-Partnerschaft
Martin Macík Jr. und Prometeon verlängern ihre Dakar-Partnerschaft
Die Prometeon Tyre Group – italienischer Hersteller von Nutzfahrzeug-, Landwirtschafts- und OTR-Reifen – hat ihre Partnerschaft mit Rallyechampion Martin Macík Jr. für den Zeitraum 2026 bis 2028 verlängert. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit beider Seiten wird dabei als „Konsequenz des Sieges des tschechischen Fahrers bei der Rallye Dakar 2025 in der Lkw-Kategorie mit Prometeon-‚S02-Rally‘-Reifen“ beschrieben.
