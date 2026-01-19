Yokohama Rubber will einziges Consumer-Reifenwerk in den USA schließen

Noch im Laufe dieses Jahres will Yokohama Rubber sein einziges Consumer-Reifenwerk in den USA schließen (Bild: Yokohama Rubber)

Yokohama Rubber plant, seine einzige Pkw-/LLkw-Reifenfabrik in den USA zu schließen. Wie US-amerikanische Medien berichten, habe der aus Japan stammende Hersteller seine Beschäftigten im Werk in Salem (Virginia) über die entsprechenden Pläne unterrichtet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert