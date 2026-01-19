Yokohama Rubber will einziges Consumer-Reifenwerk in den USA schließen

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Noch-im-Laufe-dieses-Jahres-will-Yokohama-Rubber-sein-einziges-Consumer-Reifenwerk-in-den-USA-schliessen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-19 10:38:582026-01-19 10:38:58Yokohama Rubber will einziges Consumer-Reifenwerk in den USA schließen
Yokohama Rubber plant, seine einzige Pkw-/LLkw-Reifenfabrik in den USA zu schließen. Wie US-amerikanische Medien berichten, habe der aus Japan stammende Hersteller seine Beschäftigten im Werk in Salem (Virginia) über die entsprechenden Pläne unterrichtet.
