TyreSystem rüstet bei Kfz-Teilen und -Ausrüstungen weiter auf
Mit seinem Reifen- und Felgengroßhandel ist TyreSystem in ganz Deutschland bekannt geworden und hat sich einen Namen unter den Onlinehändlern der Branche gemacht. Mit dem Ziel, Kunden sämtliche Produkte, die sie in ihrem Arbeitsalltag benötigen, aus einer Hand anbieten zu können, führt das in St. Johann bei Reutlingen ansässige Unternehmen seit 2022 auch Kfz-Teile in seinem Sortiment. Wie es dazu nun von RSU, dem Unternehmen hinter TyreSystem heißt, wolle man in dieser damit noch jungen Sparte nun „weiter aufrüsten“.
