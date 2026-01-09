Motorradabenteuer „Paris – Nordkap 2026“ mit Dunlop als Reifenpartner

Bei dem in diesem Jahr erstmals ausgerichteten Motorradabenteuer „Paris – Nordkap“ wird Dunlop als offizieller Reifenpartner fungieren. Bei der entsprechenden Tour, die auf eine Idee des sechsmaligen Rallye-Dakar-Teilnehmers und RallyPOV-Gründers Tiziano Internò sowie des Motorradeventplaners Manuel Podetti zurückgeht, werden sich die Teilnehmer am 28. Juni um Mitternacht von der französischen Hauptstadt aus auf den mehr als 6.000 Kilometer langen Weg in Richtung des nördlichsten Endes von Europa in Norwegen machen. Zu dem zwölftägigen Trip auf unterschiedlichem Terrain – Schotter, Kies und Asphalt – durch zehn Länder sind 250 Fahrer eingeladen. Entlang der Strecke werden alle 1.500 Kilometer Gates im Malle-Moto-Stil positioniert sein mit einem voll ausgestatteten Werkstattbereich samt Werkzeugen, Wartungseinrichtungen und der Möglichkeit zum Reifenwechsel. Apropos: Als exklusiver Reifenpartner der Veranstaltung stellt Dunlop den Teilnehmern eine Reihe seiner Adventure-Produkte zur Verfügung, die auf die Anforderungen dreier verschiedener Fahrerkategorien zugeschnitten sind: die Profile „D908RR“, „Trailmax Raid“ und „Mutant“. Die Reifen können entweder vor der Abfahrt montiert oder gemäß den individuellen Wartungsplänen der Fahrer zur Montage bzw. Selbstmontage an die Gates geliefert werden.

