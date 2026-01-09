Optimierter Mannol-Vertrieb durch neues SCT-Logistikzentrum in Braunschweig

In den fünfgeschossigen Regalsystemen des neuen Logistikzentrums sollen dauerhaft über 2.000 verschiedene Mannol-Artikelvarianten verfügbar sein von Motor- und Getriebeölen über zahlreiche Betriebsflüssigkeiten bis hin zu Spezialprodukten für Industrie und Handel (Bild: SCT)

Die Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH (SCT) hat das Distributionsnetzwerk für Schmierstoffe ihrer Marke Mannol mit einem neuen Logistikzentrum in Braunschweig ausgebaut in Ergänzung zu dem bestehenden am Hauptsitz unweit von Hamburg in schleswig-holsteinischen Wedel. Es soll vor allem die Versorgung im mittel- und süddeutschen Raum optimieren bzw. als zentrale Drehscheibe für mehr als 2.000 verschiedene Artikelvarianten dienen. Dafür bietet die als hochmodern beschriebene Einrichtung 8.900 Palettenstellplätze auf 7.000 Quadratmetern Logistikfläche. Von automatisierten Prozessen verspricht sich SCT eine schnelle Versandabwicklung und hohe Lieferfähigkeit.

