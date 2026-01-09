https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Yokohama-Rubber-ruestet-den-neuen-Rav4-von-Toyota-ab-Werk-mit-SUV-Reifen-vom-Typ-Advan-V61-in-17-und-18-Zoll-aus.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-09 10:15:232026-01-09 10:15:23Yokohama Rubber rüstet gleich mehrere Autos aus Japan ab Werk aus
Yokohama Rubber rüstet gleich mehrere Autos aus Japan ab Werk aus
Zum neuen Jahr hat Yokohama Rubber gleich über mehrere neue Erstausrüstungspartnerschaften berichtet. So rüstet der japanische Hersteller nun auch den neuen Toyota Rav4 ab Werk mit Reifen aus, und zwar mit dem Advan V61. Der SUV-Reifen wird bereits seit Ende 2022 in der Erstausrüstung verbaut und war im vergangenen Jahr auch auf Ersatzmärkten wie etwa in Europa eingeführt worden. Yokohama Rubber liefert den Advan V61 in den Größen 235/65 R17 104H und 235/60 R18 103H für die Rav4-Modelle Z und Adventure.
