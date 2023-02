Weitere Details zum „Trailmax Raid“

Erste Informationen zu seinem neuen „Trailmax Raid“ hatte Dunlop zwar schon Anfang des Monats durchsickern lassen, doch jetzt reicht die in hiesigen Regionen zu Goodyear zählende Marke weitere Details nach. So etwa, dass der für Reiseenduros gedachte Reifen für einen 50/50-Einsatz auf bzw. abseits befestigter Straßen konzipiert ist. Für das in Frankreich entwickelte und produzierte Profil habe man auf das im Konzern in Sachen Motorradreifen vorhandene Know-how und entsprechende Technologien zurückgegriffen, heißt es weiter. „Herausgekommen ist ein Produkt, das souveräne und absolut sichere Fahreigenschaften auf Asphalt bietet, gleichzeitig aber auch eine starke Vorstellung auf unbefestigtem Terrain wie Schotter oder Matsch abliefert“, verspricht der Anbieter. cm

