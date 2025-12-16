Dunlop in Europa zurück bei SRI – „Entscheidungen des Vorbesitzers zurückdrehen“

Der Tag, auf den viele im Markt bereits gewartet haben, ist nah: Zum neuen Jahr hin übernimmt die dann als Dunlop Tyre Europe firmierende Falken Tyre Europe den Vertrieb von Consumer-Reifen der Marke Dunlop von Goodyear. Auch wenn Dunlop damit in Europa zurückkehrt zu seinem ursprünglichen Eigentümer, müssen die Verantwortlichen in der Europazentrale in Offenbach am Main weitestgehend bei null anfangen. Mehr noch: Sie wollen, sie müssen „Entscheidungen des Vorbesitzers zurückdrehen“, wie es Markus Bögner im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert. Der President und Managing Director von Falken Tyre Europe vertraut dabei aber auf die „Strahlkraft der Marke Dunlop“ und die Nachsicht der europäischen Kunden. Für das, was nach dem Jahreswechsel geschehe, gebe es schließlich keinen Präzedenzfall. Was sicher gut ist, eröffnet der jetzt beginnende Prozess damit doch auch neue Wege. Was geschieht in den kommenden Monaten?

