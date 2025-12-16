Reifenbranche wirbt wieder mehr und mehrheitlich im Internet

Das auf Marketinganalysen spezialisierte Esslinger Unternehmen Research Tools hat eine weitere seiner im Zweijahresrhythmus erscheinenden Studien zu den Werbeausgaben der Reifenbranche vorgelegt. Demnach hat die Branche rund um die aktuell dabei untersuchten 140 Reifenmarken zwischen Oktober 2024 und September 2025 hierzulande rund 41 Millionen Euro für eben diesen Zweck aufgewendet. Damit liege dieser Wert laut den Esslingern zwar weiterhin deutlich unter dem nach ihren Worten auf eine damals veränderte Erfassung zurückzuführenden Höchststand von rund 125 Millionen Euro vor vier Jahren, auf den bedingt im Wesentlichen durch Continental im anschließenden Zwölfmonatszeitraum dann ein starker Rückgang folgte. Gleichwohl kämen besagte 41 Millionen Euro einem Plus von etwa 21 Prozent gegenüber 2023/2024 gleich, wo es dementsprechend also knapp 34 Millionen Euro gewesen sein dürften.

