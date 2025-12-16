https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Dataforce-11-2025-scaled.webp 1920 2560 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-16 12:54:262025-12-16 12:54:26Nachfrage zieht an: November ist stärkster Monat dieses Jahr bei den Zulassungen
Nachfrage zieht an: November ist stärkster Monat dieses Jahr bei den Zulassungen
Nach einem starken Oktober knüpft der November direkt an das gute Momentum an. Mit 250.666 Neuzulassungen und einem Plus von 2,5 Prozent „geht der Aufstieg des Marktes weiter“, so das Marktforschungsunternehmen Dataforce in einer Mitteilung. „Der November war allerdings deutlich besser, als das niedrig-einstellige Wachstum vermuten lässt.“ Dafür müsse man einen Blick auf den sogenannten SAAR-Wert, der ein Jahresendergebnis hochrechnet, wenn jeder Monat so gelaufen wäre, wie der aktuelle; dieser Wert liegt im November bei 3,04 Millionen Pkw. „Das ist der beste Wert dieses Jahres und unterstreicht, wie stark der November eigentlich war, wenn saisonale Effekte herausgerechnet werden“, unterstreicht Dataforce.
