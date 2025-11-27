Verschlechterter technischer Zustand des deutschen Pkw-Bestandes

Laut dem aktuellen TÜV-Report 2026 hat sich der technische Zustand des deutschen Autobestandes weiter verschlechtert. Das ergibt eine Auswertung von 9,5 Millionen Pkw-Hauptuntersuchungen (HU), die im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 30. Juni dieses Jahres durchgeführt wurden. Demnach ist dabei gut jedes fünfte Fahrzeug (21,5 Prozent) mit „erheblichen“ oder „gefährlichen Mängeln“ durchgefallen und erhielt keine Plakette. Im Vergleich zum Vorjahresreport des TÜV hat die Mängelquote insofern um 0,9 Prozentpunkte zugelegt.

