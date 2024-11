Allein auf weiter Flur: Nur Bridgestone hält Reifenflagge bei der Intermot hoch

Dass Bridgestone bei der internationalen Motorradmesse Intermot Anfang Dezember in Köln die Flagge der Reifenbranche hochhalten und in Form des „Battlax Sport Touring T33“ vor Ort auch ein neues Produkt zeigen wird, konnten wir vor einigen Wochen bereits berichten. Doch damit scheint man der einzige namhafte Vertreter aus diesem Segment zu sein. Denn das zwischenzeitlich von Veranstalter Koelnmesse GmbH bereitgestellte und knapp 190 Einträge umfassende Ausstellerverzeichnis listet in der Produktuntergruppe Reifen und Zubehör einerseits zwar alles in allem neun Anbieter auf, wozu neben Bridgestone und der Geiwiz GmbH noch die Aplus Holding aus den Niederlanden, die allesamt aus Taiwan stammenden Firmen Auto State Industrial Co. Ltd., Elysium Co. Ltd., Lis Chang Co. Ltd., Taiwan Pan Guide Enterprise Co. Ltd. und Well Ko International Co. Ltd. sowie die Zhejiang Zhizhan Technology Co. Ltd. aus China zählen. Andererseits bedeutet das aber, dass im Motorrad-/Rollerreifengeschäft bekanntere (Marken-)Namen wie Avon, Continental, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Mitas oder Pirelli ebenso wenig darunter sind wie andere in diesem Bereich aktive Unternehmen/Hersteller wie unter anderem Anlas, Eurogrip, Kenda, Nankang oder Vee Rubber.