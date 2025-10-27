Bester Grip für neuen „Racing Battlax V03“ versprochen

Bridgestone hat einen neuen Slickreifen für den Motorradrennsport entwickelt. Die Markteinführung des „Racing Battlax V03“ genannten Modells für Europa und Nordamerika soll ab 2026 erfolgen. Das ausschließlich für den Rennstreckeneinsatz entwickelte Gummi richtet sich an professionelle Fahrer und ambitionierte Hobbyracer, die maximalen Speed und höchsten Grip suchen. Zumal der Hersteller für den neuen Reifen den „besten Grip in der Geschichte der ‚Battlax‘-Serie“ verspricht dank des Einsatzes von Technologien, die aus den Erfahrungen des Anbieters im Spitzenrennsport wie etwa der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft beruhen.

