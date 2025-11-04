Weiterer neuer Bridgestone-Motorradreifen

Anfang kommenden Jahres bringt Bridgestone einen weiteren neuen Motorradreifen auf dem Markt: Nach dem vor Kurzem angekündigten Slickreifen „Racing Battlax V03“, der mit dem bisher „besten Grip in der Geschichte der ‚Battlax‘-Serie“ des Herstellers aufwarten soll, folgt nun ein Modell, dem der Anbieter die „höchste Trockenhaftung innerhalb der straßenzugelassenen ‚Battlax‘-Serie“ bescheinigt: das Profil „Battlax Racing Street RS12“. Es soll zunächst in Europa und Nordamerika in dem Markt rollen und ab Februar dann auch in Japan. Unter dem Motto „From Circuit to Street“ vereint der Reifen modernste Rennreifentechnologie, erklärt Bridgestone. Seine Gummimischung sei mittels Technologien aus dem Motorsport entwickelt worden und für das neu gestaltete Profil wird ein Mehr Steifigkeit für herausragenden Grip genauso versprochen, wie der Reifen mit einer vergrößerten Kontaktfläche in Kurven aufwarten können soll. Aber natürlich geht der Reifenhersteller bei alldem noch weiter ins Detail.

